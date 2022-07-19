الصين تحذر الولايات المتحدة وتطالبها بإلغاء زيارة بيلوسي إلى تايوان

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، بأن الصين ستطالب واشنطن بإلغاء زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، لأنها تنتهك مبدأ “الصين الواحدة”.

وقال تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: “تطالب الصين الولايات المتحدة بالمراعاة الكاملة لمبدأ “الصين الواحدة” والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، وبعدم تنظيم زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، ووقف كل الاتصالات الرسمية مع تايوان وخلق عوامل للتوتر في مضيق تايوان”.

وأشار إلى أن الصين ستتخذ الإجراءات الحاسمة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها، إذا استمرت الولايات المتحدة في تصرفاتها الحالية بدون الأخذ بعين الاعتبار موقف بكين، مضيفا أن الولايات المتحدة هي التي ستتحمل المسؤولية الكاملة عن كل العواقب الممكنة.

وذكر الدبلوماسي أن الصين كان قد أعلنت أكثر من مرة أن كل الاتصالات الرسمية بين ممثلي الولايات المتحدة وتايوان أمر غير مقبول، مشددا على أن زيارة بيلوسي إلى الجزيرة سيكون انتهاكا لمبدأ “الصين الواحدة” والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، وستلحق ضررا بسيادة ووحدة أراضي الصين وستؤثر جديا على الأساس السياسي للعلاقات بين بكين وواشنطن، كما أنها سترسل إشارة خاطئة للقوى التي تؤيد استقلال الجزيرة، وتابع: “تعارض الصين بشدة”.

وأفادت وسائل إعلام، سابقا، بأن بيلوسي قد تزور تايوان في أغسطس القادم. وفي البداية كان من المتوقع أن تتم زيارة الوفد الأمريكي برئاسة بيلوسي، إلى تايوان في أبريل الماضي. وكتبت وسائل إعلام آنذاك أن هذه الزيارة التي ستثير حتميا معارضة شديدة من جانب بكين، كان من الممكن أن تصبح أول زيارة لرئيس مجلس النواب الأمريكي إلى هذه الجزيرة منذ عام 1997. وفيما بعد قال المتحدث باسم إدارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، دريو هاميل، إن بيلوسي مصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع الإدارة الأمريكية لتأجيل زيارتها.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية