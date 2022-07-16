قرار لخير بتأمين 21 ألف ليتر مازوت لخزانات مولدات مصلحة مياه الشمال

أصدر الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير قرارا تم بموجبه تأمين 21 ألف ليتر من مادة المازوت، لمصلحة الخزانات التابعة لمولدات مصلحة مياه لبنان الشمالي، للعمل سريعا على إعادة تزويد مناطق طرابلس والجوار بمياه الشفة. بناء على توجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وبمتابعة من القائم بمهام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام.

وجاءت هذه الخطوة بعد نفاد مادة المازوت من مركز المصلحة وبدء المضخات بالتوقف عن العمل، وكادت المناطق الشعبية أن تحرم المياه مع توقف وزارة الطاقة والمياه عن تأمين المازوت لصالح المصلحة أو حتى تزويدها الطاقة الكهربائية لتشغيل معاملها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام