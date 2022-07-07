لافروف: روسيا والصين تعملان على توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي على خلفية السياسة الأمريكية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن:”روسيا والصين تعملان على توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي على خلفية سياسة الاحتواء الذي يستهدف موسكو وبكين”.

وأضاف لافروف في اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الخميس: “نحن نقدر بشدة نتائج قمة بكين، حيث ناقش قادتنا بالتفصيل مهام شراكتنا الاستراتيجية”.

وأوضح أنه “على خلفية النهج الاستراتيجي للولايات المتحدة وسعيها لمضاعفة احتواء التنمية في بلادنا، نواصل زيادة حجم التعاون وتوسيع نطاقه”.

وشدد على أن العلاقات الروسية – الصينية لديها إمكانات وآفاق هائلة وسيواصل البلدان تطوير أشكال جديدة للتعاون، لا تتأثر بالعوامل السلبية الخارجية.

وعقد وزير الخارجية في جزيرة بالي الإندونيسية، حيث تنطلق اليوم اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، اجتماعات مع نظيريه التركي مولود تشاووش أوغلو، والصيني وانغ يي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام