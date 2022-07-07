مواقع اميركية: واشنطن ضغطت على الحكومة اللبنانية لانتقاد مسيرات المقاومة

نقل موقع اكسيوس الاخباري عن مصادر مطلعة ان إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن تضغط على الحكومة اللبنانية للالتزام بحل الخلاف الحدودي البحري مع كيان العدو بالمفاوضات، كما واوضح الموقع الاخباري ان إدارة بايدن ضغطت على حكومة لبنان لانتقاد إرسال المسيرات التي وصلت لمنصة غاز صهيونية.

وأشار الموقع إلى أنّ “المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين، والسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، تحدثا إلى كبار القادة السياسيين والعسكريين في لبنان، خلال عطلة نهاية الأسبوع وأثاروا مخاوف بشأن الطائرات المسيرة وطلبوا من الحكومة اللبنانية التحدث علناً ضدها.

المصدر: قناة المنار