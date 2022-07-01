بالصور مشهد “أبو عاقلة” من جديد.. الاحتلال الاسرائيلي يعتدي على جنازة شقيقة أسير بالخليل

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، جنازة مواطنة فلسطينية لدى محاولة نقلها إلى داخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.

والجنازة التي اعتدى عليها الاحتلال تعود لشقيقة الأسير “محمد الطوس” ثالث أقدم أسير فلسطيني والمعتقل منذ 1985.

وحاول جنود الاحتلال منع إدخال جثمان المواطنة المتوفية، إلى البلدة بدون أي سبب، ودفع الجنود الجثمان أكثر من منطقة وحاولوا إسقاطه في مشهد متكرر لما حصل في جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وتصدى الشبان الذين كانوا يحملون نعش جثمان المواطنة المتوفية إلى قوات الاحتلال وسعوا لإدخاله بالقوة إلى داخل البلدة لدفنها في مقبرتها، وذلك رغم إطلاق جنود الاحتلال لقنابل الغاز والصوت بالمكان، ما أدى لإصابة بعضهم بالاختناق.





المصدر: فلسطين اليوم