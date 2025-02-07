الضفة الغربية | اشتباكات عنيفة في جنين.. الاحتلال يواصل اعتداءاته ويحول مبنى سكنياً إلى ثكنة عسكرية

أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين أن مقاتليها في سرية السيلة الحارثية فجروا عبوة ناسفة بآلية عسكرية أثناء مرورها على مدخل البلدة، مما أسقر عن تحقيق إصابات مؤكدة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه سُمع دوي انفجارات داخل مخيم جنين، حيث استُهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة شديدة الانفجار على مدخل بلدة السيلة الحارثية غربي جنين.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدن جنين، طولكرم، وطوباس، منذ أكثر من أسبوعين، مما أدى إلى استشهاد 29 فلسطيناً وإصابة العشرات، إضافة إلى اعتقال آخرين.

وقد صعّدت قوات الاحتلال انتهاكاتها بحقّ المواطنين في الضفة، عبر سلسلة من الاعتداءات التي شملت دهم المنازل، وسرقة محتوياتها، تخريبها، تفجير وتدمير عدد منها، إلى جانب التضييق على حركة التنقّل، في الوقت الذي تستولي فيه على مبانٍ تجارية وسكنية وتحولها إلى ثكنات عسكرية ومواقع لقنّاصتها.

وفي هذا السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غربي جنين. كما أجبرت سكان بناية سكنية في الحي الشرقي بمدينة طولكرم على النزوح وإخلائها بغرض تحويلها لثكنة عسكرية، فيما اقتحمت ضاحية ذنابة في طولكرم.

إلى جانب ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مخيم العين وشارع يافا في مدينة نابلس، كما داهمت منازل في منطقة القدس المفتوحة بالمدينة، واقتحمت بلدة بيت كاحل شمالي الخليل.

الاحتلال يعتقل أكثر من 170 فلسطينياً

وفي سياق متصل، قال نادي الأسير الفلسطيني إن “الاحتلال الإسرائيلي اعتقل واحتجز 174 فلسطينياً من مدينتي جنين وطوباس، شمالي الضفة الغربية، منذ بدء العدوان الأخير على المدينتين”.

وأوضح النادي أن عدد المعتقلين والمحتجزين في جنين ومخيمها على مدار 17 يوماً من العدوان لا يقل عن 120 شخصاً، في حين بلغت حالات الاعتقال في طوباس 54 حالة، أغلبيتها في بلدة طمون.

المصدر: مواقع اخبارية