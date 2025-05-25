لوائح “التنمية والوفاء” تفوز بغالبية المجالس البلدية في محافظتي الجنوب والنبطية

أظهرت نتائج الفرز الأولية للإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، فوزاً كاملاً للوائح التنمية والوفاء في مدينتي صور والنبطية وعددٍ كبير من البلدات والقرى لا سيما في البلدات الحدودية التي اقترع ناخبوها في مراكز أقيمت في مدينة النبطية، وعددٍ كبير من بلدات أقضية ومرجعيون والزهراني وصيدا.

وشهدت مختلف مناطق الجنوب احتفالات عفوية ومسيرات سيَّارة لاسيما في مدينتي صور والنبطية اضافة الى العديد من البلدات والقرى بعد ظهور غالبية النتائج الاولية للانتخابات. ورفع المحتفلون اعلام حزب الله وحركة امل والى جانبها صور الشهداء والقادة وردَّدوا الهتافات المؤكدة على التمسك بخط الجهاد والمقاومة دفاعاً عن آخر حبة تراب في الجنوب.

ومن بنت جبيل، حيث أعلن سيد المقاومة الأمين العام لحزب الله الشهيد حسن نصرالله أن “”اسرائيل” أوهن من بيت العنكبوت”، مسطراً بذلك معادلة جديدة كسرت أسطورة “الجيش الذي لا يقهر”، معنا مراسل المنار هاشم السيد حسن الذي روى المشهد اليوم من بنت جبيل في ذكرى التحرير حيث أعلن أهلها وأهل الجنوب أمس وفائهم للمقاومة ومضيهم في نهجها رغم التحديات والعدوان المستمر.

من جهة ثانية، هنأ رئيس الحكومة نواف سلام وزارة الداخلية على انجاز المرحلة الاخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية. وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الداخلية أحمد الحجار نوه سلام بالأجواء الديموقراطية التي سادت طيلة هذا النهار الانتخابي. من جهته أكد وزير الداخلية على استعجال عملية الفرز لاصدار النتائج واختتام استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية وفق الاصول القانونية.

المصدر: موقع المنار