العشائر التركمانية والعربية في بعلبك تكرم لائحة التنمية والوفاء وتؤكد استمرار خيار المقاومة

كرّمت العشائر التركمانية والعربية في بعلبك لائحة التنمية والوفاء التي حققت فوزاً في الانتخابات البلدية للمدينة، خلال احتفال حاشد أقيم في حي عدوس. شكّل هذا الاحتفال مناسبة لتأكيد استمرار المقاومة كخيار ونهج راسخ لدى المجتمع المحلي، حيث يعكس الفوز الكاسح للوائح التنمية والوفاء دعمًا واضحًا لهذا المسار.

كما أولى الحضور اهتمامًا خاصًا لقضية فلسطين ومقاومتها، مؤكدين أن فلسطين تبقى القضية الأساسية والأولى على سلم الأولويات الوطنية.

وضمن الفعالية، ألقى إبراهيم عجم، المرشح الفائز عن لائحة التنمية والوفاء، كلمة شكر باسم العشائر التركمانية والعربية، معبرًا عن الامتنان للدعم والتضامن المتواصل.

المصدر: موقع المنار