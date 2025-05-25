النائب فياض: المقاومة ضمانة ‏الجنوب.. والحكومة مطالبة بتقويم أدائها

بالهُتافات والصّرخات المندّدة بأميركا وإسرائيل، والمناصرة لغزّة وفلسطين، والمتمسّكة بالنّهج ‏الحسينيّ المقاوم، شيّع حزب الله وجماهير المقاومة وبلدة محيبيب الجنوبية الشّهيدين السّعيدين على ‏طريق القدس المجاهدَين علي أحمد جابر “جواد محيبيب” وحسين فايز جابر “باقر”، بمسيرة حاشدة ‏وبمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب د. علي فياض، لفيف من العلماء، شخصيّات وفعّاليّات إلى ‏جانب عائلتي الشّهيدين وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء لدماء الشهداء.‏

وأكد النائب الدكتور علي فياض، خلال كلمة ألقاها، أنّ المقاومة كانت ولا تزال الضمانة الحقيقية لأمن ‏واستقرار الجنوب، مشددًا على أن “هذه الأرض لم يحمها إلا رجالها المقاومون”، واعتبر أن ما نشهده ‏اليوم من عدوان واحتلال إسرائيلي يعيدنا إلى المربع الأول، في ظل عجز أو تواطؤ دولي.‏

وقال فياض إن إسرائيل تمضي في عدوانها واغتيالاتها اليومية واستهداف المدنيين، رغم وجود تفاهم ‏على وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن سياسات الحكومة واتصالاتها لم تحقق أي نتائج، بل إن الوضع ‏يزداد سوءًا.‏

وانتقد فياض أداء الحكومة في ما وصفه بـ”التمييز الأمني والمذهبي في المطار والمرافق العامة”، ‏و”التباطؤ في إعادة الإعمار وتأمين الخدمات الأساسية”، محذرًا من “الاستباحة الدولية للتدخل في ‏التعيينات والسياسات، بما ينتهك السيادة اللبنانية”.‏

ودعا إلى تقويم الأداء الحكومي وتفعيل الحوار الداخلي لبناء تفاهمات وطنية، مؤكدًا أن نتائج ‏الانتخابات البلدية الأخيرة تحمل دلالات يجب التوقف عندها. وختم بالتشديد على أن “المقاومة لا تزال ‏الخيار السيادي لمجتمعنا، والثنائي الوطني أمل–حزب الله هو الخيار السياسي”، معربًا عن اعتزازه ‏بانتمائه إلى شعب يواصل تضحياته، صمودًا ووفاءً، بالدم وصناديق الاقتراع.‏‎ ‎

المصدر: جنوب لبنان