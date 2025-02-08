الجيش اللبناني: أوامر بالرد على مصادر النيران من الاراضي السورية

أصدرت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها السبت الأوامر للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر النيران التي تُطلَق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية.

وقال البيان “بناء على توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أصدرت قيادة الجيش الأوامر للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر النيران التي تُطلَق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية”، وتابع “قد باشرت هذه الوحدات بالرد بالأسلحة المناسبة، وذلك على خلفية الاشتباكات الأخيرة التي تعرضت خلالها عدة مناطق لبنانية للقصف وإطلاق النار”.

وفي السياق، أفاد “مخاتير قضاء الهرمل” في بيان أن “المنطقة الحدودية في الهرمل تتعرض منذ يومين لقصف مصدره الأراضي السورية طال القرى والمنازل في الأراضي اللبنانية، مما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى المدنيين إضافة إلى استهداف تشييع الشهداء”، وطالبوا “الدولة والجيش اللبناني بالقيام بمهامهم دفاعا عن الوطن وحدوده وعن حياة الأهالي وأرزاقهم”.

وسبق ان أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنه “تم إسقاط 3 مسيّرات نوع شاهين فوق القرى الحدودية اطلقت من الاراضي السورية”.

كما أفادت الوكالة في وقت سابق السبت أن “الجيش اللبناني يوسع انتشاره في نقاط جديدة في جرود الهرمل المقابلة للحدود السورية، مما أدى الى إصابة برج مراقبة للجيش اللبناني بقذيفة مدفعية أطلقت من الجانب السوري والأضرار مادية فقط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام