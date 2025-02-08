النائب عز الدين: لا خيار سوى الصمود والمقاومة

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين إن “أهالي القرى الحدودية الجنوبية عندما دخلوا قراهم بعد انتهاء مهلة ال 60 يوماً، سطروا ملاحم جديدة في مواجهة العدو الاسرائيلي”، وتابع ان “هذه الحركة الشعبية هي أحد أوجه المقاومة”، لافتاً إلى أنّ “سلاح الإعلام لا يقل أهمية أيضاً في الوجه الآخر للمواجهة”.

وأكد عز الدين في حديث له السبت أن “لا خيار سوى الصمود والاستمرار في المقاومة لأن من غير ذلك سيكون مصيرنا الذل والهوان”، وأشار إلى أن “أميركا هي الشيطان الأكبر الذي يصنع الفتن وهي التي تخطط للكيان الصهيوني وليس الكيان الصهيوني هو الذي يؤثر في الإدارة الأميركية”.

من جهة ثانية، أشاد عز الدين “بصمود الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والضفة الغربية الذين قاتلوا العدو 15 شهرا”.

وفي الشأن اللبناني الداخلي، قال عز الدين “لبنان يحتاج للاستفادة من فرصة تشكيل الحكومة للنهوض في أمرين أساسيين هما آليات العمل على إخراج العدو الصهيوني من أرضنا وإعادة الإعمار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام