الرئيس عون هنأ بتشكيل الحكومة: الوزراء في خدمة جميع اللبنانيين وهدفهم فقط مصلحة لبنان

عبر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون عن ارتياحه لتشكيل الحكومة الجديدة، وهنأ رئيسها نواف سلام والوزراء، متمنيا” لهم التوفيق في مهامهم الجديدة”.

واكد عون أن “تشكيل حكومة الإصلاح والإنقاذ استند الى المعايير التي تم التوافق عليها مع الرئيس سلام، وأهمها ألا تضم وزراء ينتمون الى أحزاب سياسية وقد اعتمدت في تسميتهم الكفاءة والخبرة والاختصاص، إضافة الى السيرة الذاتية والسمعة الحسنة”، وتابع “تحققت هذه المعايير بحيث سيكون أعضاء الحكومة متجانسين ومتضامنين يعملون كفريق عمل متماسك لتحقيق ما يعقده عليهم اللبنانيون من آمال من أجل غد أفضل” .

وقال عون إن “أعضاء الحكومة غير حزبيين، لكنهم سيكونون حتما في خدمة جميع اللبنانيين لان هدفهم سيكون فقط مصلحة لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام