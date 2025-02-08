بيرم: نقول للمبعوثة الأميركية الوقحة الخبيثة “فشرتي”

لفت وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان مصطفى بيرم إلى أن “المبعوثة الأميركية الوقحة الخبيثة أتت لتقول إنّ إسرائيل هزمتنا ومُمتنّة لها”، مضيفا “تقول لها شكراً لأنها قتلت الأطفال ودمّرت الأبنية والمستشفيات و المدارس وقامت بحرب الإبادة”.

وسأل بيرم في حديث له السبت “هل عرفتم من نواجه؟ هل عرفتم أيّ بشر نواجه وأيّ غابة نواجهها؟”، وتابع “أتت إلى بلدنا لتقول هكذا هذه الحقيرة الخبيثة ولكن نقول لها فشرتي ونحنُ مُخلّدون في هذه الأرض”.

وقال بيرم “نحن حريصون على البلد ونُريد وطناً مقتدراً عزيزا”، وأكد “نحن أقوياء أعزاء وعندما يأتي اكبر وحش مفترس في العالم ولا يستطيع القضاء عليك فأنت بطل العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام