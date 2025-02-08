بيرم: نقول للمبعوثة الأميركية الوقحة الخبيثة “فشرتي” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 15:36

بيرم: نقول للمبعوثة الأميركية الوقحة الخبيثة “فشرتي”

منذ 16 mins 8 February، 2025
مصطفى بيرم
لبنان

لفت وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان مصطفى بيرم إلى أن “المبعوثة الأميركية الوقحة الخبيثة أتت لتقول إنّ إسرائيل هزمتنا ومُمتنّة لها”، مضيفا “تقول لها شكراً لأنها قتلت الأطفال ودمّرت الأبنية والمستشفيات و المدارس وقامت بحرب الإبادة”.

وسأل بيرم في حديث له السبت “هل عرفتم من نواجه؟ هل عرفتم أيّ بشر نواجه وأيّ غابة نواجهها؟”، وتابع “أتت إلى بلدنا لتقول هكذا هذه الحقيرة الخبيثة ولكن نقول لها فشرتي ونحنُ مُخلّدون في هذه الأرض”.

وقال بيرم “نحن حريصون على البلد ونُريد وطناً مقتدراً عزيزا”، وأكد “نحن أقوياء أعزاء وعندما يأتي اكبر وحش مفترس في العالم ولا يستطيع القضاء عليك فأنت بطل العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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