مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم السبت 8-2-2025

الامرُ لها.. الارضُ المجبولةُ بالتضحيات، التي ما زالَ فيها متسعٌ من الحكمةِ ومن المصلحةِ الوطنيةِ التي هي فوقَ كلِّ المتهورينَ والمغامرين والغارقين بالاحقاد..

الامرُ لها.. الوَحدةُ الوطنيةُ التي احوجُ ما يحتاجُها البلدُ للعبورِ من بينِ الالغامِ التي تطوّقُه، والعدوانيةِ التي تحيطُ به من كلِّ الجهات..

الامرُ لنا نحنُ اللبنانيين، متى قدَّمنا مصلحةَ البلدِ على كلِّ المتربصين والمتصهينين، الآتينَ بكلِّ وقاحةٍ وصلافةٍ ترامبية كـ”مورغان اورتاغوس” وامثالِها..

وعليهِ كانت الولادةُ الحكوميةُ طبيعيةً ميثاقية ، رغمَ كلِّ استقواءِ البعضِ بالمِشرطِ الاميركيِّ حيناً – وحتى العدوانِ الصهيونيِّ احياناً – للضغطِ على مسارِ التأليف. على املِ ان تتمكنَ الحكومةُ بادائِها من معالجةِ بعضِ الندوبِ والجراحِ السياسيةِ التي رافقت ولادتَها..

نحوَ الاصلاحِ الذي هو الطريقُ الوحيدُ للانقاذِ الحقيقي، ستَسيرُ الحكومةُ كما وعدَ رئيسُها نواف سلام، وستكونُ مساحةً للعملِ المشتركِ البنّاءِ وليس للمناكفات، وستعملُ مع المجلسِ النيابيّ من اجلِ استكمالِ تنفيذِ اتفاقِ الطائفِ كما قال..

والعملُ مطلوبٌ لكي تكونَ الافعالُ على مستوى الاقوالِ والآمالِ فيٍ بلدٍ ارهقتهُ الآلامُ ولا تزال. وفيما كانت تُكتبُ المراسيمُ الحكوميةُ بالحبرِ الرئاسيّ كانَ المشهدُ يُكتبُ بالدمِ الجنوبيِّ والبقاعيِّ معَ العدوانيةِ الصهيونيةِ المتماديةِ من العديسة الى النبي شيت التي ادت غارةٌ صهيونيةٌ على اطرافِها الى ارتقاءِ عددٍ

من الشهداء. اما اطرافُ الهرمل وقراها فكانت عُرضةً لاعتداءاتٍ من الجهةِ السورية، قامت وحداتُ الجيشِ اللبناني المنتشرةُ هناكَ بالردِّ على مصادرِ النيران، الممتدةِ لايام ..

الى عينِ التينة حيث كان الردُّ من الرئيسِ نبيه بري على عدوانيةِ المواقفِ الاميركيةِ من على المنابرِ اللبنانية، فاكدَ على مسمعِ الوفدِ الاميركيِّ ورئيستِه “اورتاغوس” انَ اسرائيلَ شرٌّ مطلق، وانَ استمرارَ احتلالِها للاراضي اللبنانيةِ يجبُ مقاومتُه..

ومن الارضِ العصيةِ على كلِّ احتلال، الصامدةِ فوقَ مشاريعِ التهجيرِ والابادةِ والتدمير، من غزةَ الاباء، كانت مرحلةٌ جديدةٌ لتبادلِ الاسرى مع العدو، اَثبتت للعالمِ ارادةَ المقاومةِ التي فرضت على الصهاينةِ القبولَ بالشروطِ الفلسطينيةِ رغمَ ما قدمتهُ من عظيمِ التضحيات..

المصدر: قناة المنار