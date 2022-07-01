لافروف: العقوبات تنعكس سلبا على أوروبا وهدفها إضعاف روسيا وكذلك الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، إن “الاتحاد الأوروبي يعاني من العقوبات ضد روسيا أكثر من الولايات المتحدة”، ورجح أن “تكون واشنطن من خلال ذلك في إضعاف أوروبا”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي، أن “الاتحاد الأوروبي فقد استقلاليته، وبات خاضعا للإملاءات والمواقف الأمريكية”.

وشدد لافروف على “عزم روسيا وبيلاروس على مواصلة منع محاولات الغرب التدخل في شؤون البلدين”. وأعرب عن “قلقه من نشاط الناتو في فضاء الاتحاد السوفيتي سابقا”، مشيرا إلى “تهديدات النشاط العسكري البيولوجي الأمريكي للأمن القومي لروسيا وبيلاروس”.

وأوضح لافروف أن “روسيا وبيلاروس ليستا مغلقتين أمام الغرب لكنهما لن تثقا به وتبذلان جهودا حتى تكونا مستقلين عنه”.

بدوره قال وزير خارجية بيلاروس إن “بلاده تتعرض للضغوط عبر العقوبات ويتم قطع الاتصالات الاقتصادية”. وأكد أن “بلاده لم تنتهج سياسة المواجهة بل تدعم الحوار خلافا لما يقوم به الغرب”.

المصدر: وكالات