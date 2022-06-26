مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين في الأغوار الشمالية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2022 - 17:24

مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين في الأغوار الشمالية

منذ 1 ساعة 26 June، 2022
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