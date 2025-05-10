حزب الله شيع الشهيدين علي شحرور وباسم عساف

شيع حزب الله وأهالي مدينة النبطية في جنوب لبنان يوم السبت الشهيد علي محمد شحرور الذي استشهد في العدوان الجوي الاسرائيلي على احراج علي الطاهر – كفرتبنيت منذ يومين.

وأقيمت للشهيد مراسم تكريمية في ساحة النبطية، حيث سجي الجثمان على منصة خاصة، وعزفت له الفرقة الموسيقية في كشافة الامام المهدي لحن الشهادة، ثم ادت ثلة من المجاهدين “قسم العهد والوفاء للدماء الزاكية”، بعد ذلك حمل النعش وقد لف براية حزب الله على الاكف، حيث جاب المشيعون شوارع النبطية على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة.

وشارك في التشييع شخصيات وفاعليات، علماء دين، ووفد من أهالي بلدة حاروف، ولدى وصول موكب التشييع الى باحة النادي الحسيني في النبطية، ام امام المدينة الشيخ عبد الحسين صادق الصلاة على الجثمان ليوارى في الثرى الى جانب من سبقه من الشهداء.

وفي بلدة أرنون الجنوبية، شيع حزب الله الشهيد باسم علي عساف، الذي استشهد ايضا في العدوان الجوي الصهيوني على أحراج علي الطاهر.

وبعد المراسم التكريمية واداء قسم الولاء من قبل ثلة من المجاهدين، جاب بعده النعش شوارع البلدة محمولاً على أكفّ رفاق الدرب ومحاطاً بالقبضات الحسينية المقاومة، والنداء “لبيك يا نصر الله .. لبيكِ يا مقاومة “، وعند جبانة البلدة، كانت الصلاة على الجثمان ليوارى الشهيد عساف في الثرى.

وفي بلدة الحلوسية الجنوبية شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد السعيد على طريق القدس، الأسير المحرّر عدنان محمد صادق حرب “الحاج أبو حسن”، بمشاركة النائب أمين شري، وحشد من العلماء، والشخصيات، والفعّاليات، وعوائل الشهداء.

وانطلقت مسيرة التشييع تتقدّمها سيارات الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية، وفرق من كشافة الإمام المهدي (عج) التي حملت صور القادة وجابت شوارع البلدة، وصولًا إلى جبّانتها، حيث أُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر، ليوارى بعدها في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام