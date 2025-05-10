انتخابات شمال لبنان.. تنافس محتدم في طرابلس ومئات الفائزين بالتزكية

تنطلق عند الساعة السابعة من صباح يوم غد الأحد الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار، وسط تنافس محتدم بين أربع لوائح في مدينة طرابلس. ويُدعى أكثر من 651 ألف ناخب في محافظة لبنان الشمالي، ونحو 320 ألف ناخب في محافظة عكار، للمشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية.

في محافظة عكار، التي تضم قضاءً واحدًا، يبلغ عدد البلديات 134 بلدية، وعدد المخاتير 210. ومع إقفال باب الترشح، بلغ عدد المرشحين 2687 لعضوية المجالس البلدية، و723 للمخترة، و159 لعضوية المجالس الاختيارية. وقد فاز بالتزكية 44 مجلسًا بلديًّا و48 لائحة مخاتير في قضاء عكار.

أما في محافظة لبنان الشمالي، فتضم 6 أقضية:

قضاء طرابلس، الأكبر من حيث عدد الناخبين، يبلغ عدد المسجلين فيه نحو 361 ألف ناخب. يضم القضاء خمس بلديات و76 مختارًا، وقد ترشّح فيه 359 شخصًا للانتخابات البلدية، و210 لعضوية المجالس الاختيارية. وفاز بالتزكية ثلاثة أعضاء اختياريين في القلمون، وعضو اختياري ومختار في وادي النحلة.

قضاء المنية – الضنية، ثاني أكبر الأقضية من حيث عدد الناخبين، يضم نحو 127,600 ناخب، و37 بلدية و110 مخاتير. بلغ عدد المرشحين 932 للمجالس البلدية، و367 للمقاعد الاختيارية.

قضاء الكورة، يبلغ عدد الناخبين فيه نحو 63 ألفًا، ويضم 36 بلدية و63 مختارًا. بلغ عدد المرشحين 700 لعضوية المجالس البلدية، و176 للمقاعد الاختيارية.

قضاء زغرتا، يضم نحو 82,800 ناخب، و32 بلدية و71 مختارًا. بلغ عدد المرشحين 643 للمجالس البلدية، و156 للمقاعد الاختيارية.

قضاء البترون، يضم نحو 62,600 ناخب، و31 بلدية و85 مختارًا. بلغ عدد المرشحين 627 لعضوية المجالس البلدية، و273 لمنصب مختار وعضو اختياري. وقد فازت بلديتا بيت شلالا ورشكيدا، إلى جانب 28 مختارًا، بالتزكية.

قضاء بشري، الأصغر من حيث عدد الناخبين (نحو 51 ألف ناخب)، يضم 12 بلدية و57 مختارًا. بلغ عدد المرشحين 264 للمجالس البلدية، و84 للمخترة. وفاز بالتزكية مجلسا بلديتا بقاعكفرا وحصرون، إلى جانب عدد من المخاتير.

المصدر: موقع المنار