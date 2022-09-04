إصابة 4 مستوطنين اثنان منهما جراحهما خطيرة في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة على شارع 90 بالأغوار الشمالية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2022 - 14:10
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الجولة تشمل وقفات على امتداد الساحل اللبناني قبل الوصول الى صيدا حيث تنضم اليها مجموعات أخرى لتنطلق بعدها الى الناقورة
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جهاز الأمن الإيراني: تفكيك خلية تجسس في محافظة مازندران شمال إيران مرتبطة بجهاز الموساد الصهيوني
إصابة 4 مستوطنين اثنان منهما جراحهما خطيرة في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة على شارع 90 بالأغوار الشمالية
منذ 45 mins
4 September، 2022
عاجل
إصابة 4 مستوطنين
الأغوار الشمالية
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