إصابة 4 مستوطنين اثنان منهما جراحهما خطيرة في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة على شارع 90 بالأغوار الشمالية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2022 - 14:10

إصابة 4 مستوطنين اثنان منهما جراحهما خطيرة في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة على شارع 90 بالأغوار الشمالية

منذ 45 mins 4 September، 2022
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