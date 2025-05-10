السفير الروسي في لبنان: الغرب يحاول طمس الحقائق لتبرير النازية الأوروبية الحديثة

أقام سفير روسيا في لبنان ألكسندر روداكوف مساء الجمعة حفل استقبال لمناسبة الذكرى 80 ليوم النصر في الحرب العالمية الثانية، بحضور شخصيات سياسية وامنية ودبلوماسية.

وبالمناسبة، قال روداكوف “يُعدّ هذا العام عامًا مميزًا لروسيا، فهو يُصادف الذكرى الثمانين للنصر العظيم – ذلك الحدث المُقدّس الذي أصبح رمزًا لشجاعة شعبنا وصموده وتفانيه”، وتابع “في عام ١٩٤٥، هزم الاتحاد السوفياتي ألمانيا النازية، وحرّر أوروبا من النازيين، وأنقذ بقية العالم من الاستعباد والموت”.

واضاف روداكوف “بالطبع، كان لدينا حلفاء، لكن دورهم لم يكن العامل الحاسم في النصر، قاتلنا نحن والمنتصر هو من يهاجم وليس من يصنع الطعام المعلب”، وأوضح “لم يدخل الحلفاء المعركة إلا عندما اتضح لهم أن النصرَ قادمٌ لا محالة وكانت المساعدة التي قدمها الأميركيون في المقام الأول تجارةً لهم، فقد استمرت روسيا بدفع ثمن إمداداتهم بموجب اتفاقية الإعارة والتأجير حتى عام 2006، على الرغم من أن الشعب السوفياتي سدد جميع ديونه بالكامل بالدم”.

وقال روداكوف “الآن، يحاول الغرب طمس كل هذا لتبرير النازية الأوروبية الحديثة”، واكد “واجبنا هو منع تزوير تلك الحقائق، حتى لا تتكرر أحلك صفحات التاريخ وأكثرها سوادا فنحن نفعل هذا من أجل البشرية جمعاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام