روداكوف: للحفاظ على الأداء الفعال لآليات الدولة اللبنانية دون أي تدخل أجنبي

قال السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف إن “لبنان ينتظر حوارا سياسيا صريحا”، وأضاف ان “المبادئ الأساسية لهيكلية الدولة اللبنانية تتضمن التعايش السلمي بين جميع فئات المجتمع المتنوع”، وتابع “منذ إبرام الميثاق الوطني، اتسم هذا التعايش بروح حسن الجوار وتحقق بفضل التوافق والتفاهم المتبادل بين القوى السياسية والدينية الرائدة في البلاد”.

ولفت روداكوف الاثنين الى ان “الطريق إلى استعادة السلام والاستقرار، اللذين يمنحان الفرص للتغلب على أي أزمة، يتحقق، كما كان من قبل، من خلال حوار مفتوح وصادق بين الأهالي الوطنيين في هذا البلد”، واكد انه “هذه الطريقة فقط يمكن التوصل إلى حلول للقضايا الملحة على جدول الأعمال الوطني، وضمان تعزيز سيادة البلاد واستقلالها”، واضاف “على لبنان أن يأخذ مكانه الصحيح في عالم عادل متعدد الأقطاب، آت ليحل محل النموذج الاستعماري الغربي للعلاقات بين الدول”.

وشدد روداكوف على ان “روسيا تدعم باستمرار وبإخلاص، كل جهود تهدف إلى الحفاظ على الأداء الفعال لآليات الدولة اللبنانية، دون أي تدخل أجنبي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام