قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي تطلق عملية تفتيش واسعة في جزيرة الحضر جنوب الموصل بحثاً عن فلول تنظيم داعش الارهابي (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2022 - 12:00

قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي تطلق عملية تفتيش واسعة في جزيرة الحضر جنوب الموصل بحثاً عن فلول تنظيم داعش الارهابي (وكالة يونيوز)

منذ 56 mins 21 June، 2022
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