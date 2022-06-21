قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي تطلق عملية تفتيش واسعة في جزيرة الحضر جنوب الموصل بحثاً عن فلول تنظيم داعش الارهابي (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2022 - 12:00
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قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي تطلق عملية تفتيش واسعة في جزيرة الحضر في الموصل بحثاً عن فلول داعش
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قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي تطلق عملية تفتيش واسعة في جزيرة الحضر جنوب الموصل بحثاً عن فلول تنظيم داعش الارهابي (وكالة يونيوز)
منذ 56 mins
21 June، 2022
الحشد الشعبي
داعش
عمليات نينوى
محاربة الارهاب
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