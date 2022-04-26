زعيم إقليم الأندلس الإسباني يدعو لانتخابات محلية مبكرة

دعا خوان مانويل مورينو رئيس إقليم الأندلس الإسباني لإجراء انتخابات إقليمية في 19 يونيو المقبل، من المرجح أن تعزز مكانة حزب “فوكس” اليميني السياسية.

ووفقا لمورينو، فإن الإقليم بحاجة إلى حكومة بتفويض جديد، لمواجهة التضخم المتزايد والتبعات الاقتصادية لوباء كوفيد، مؤكدا في خطاب تلفزيوني: “ليس هناك وقت نضيعه”.

واختار زعيم الإقليم شهر يونيو لإجراء الانتخابات، بسبب حظر قانون الإقليم إجراء انتخابات خلال شهري يوليو وأغسطس بسبب تواجد غالبية الناخبين في إجازات لقضاء عطلهم الصيفية.

وبحسب مورينو فإن إرجاء الانتخابات حتى الخريف المقبل يحرم الادارة الجديدة من الوقت الكافي لإقرار ميزانية لعام 2023 تكون قادرة على مواجهة “المرحلة” الصعبة، في ظل معاناة إقليم الأندلس الذي يبلغ عدد سكانه 8,5 مليون شخص من ارتفاع معدلات البطالة.

وستكون الانتخابات في الإقليم الجنوبي الأكبر من حيث عدد السكان، بمثابة تحد كبير لرئيس الوزراء الاسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز، قبل الانتخابات العامة المتوقعة نهاية العام المقبل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية