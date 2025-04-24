الحكومة الإسبانية تلغي صفقة شراء ذخيرة من الكيان الإسرائيلي

ألغت الحكومة الإسبانية من جانب واحد صفقة شراء ذخيرة لوزارة الداخلية من شركة إسرائيلية، بعد ضغوط من ائتلاف “سومار” الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، وفقًا لما أفاد به مصدر حكومي لوكالة رويترز اليوم الخميس.

وكانت الحكومة الإسبانية قد تعهدت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بوقف بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي على خلفية حرب الإبادة في غزة، قبل أن توسع نطاق هذا الالتزام العام الماضي ليشمل شراء الأسلحة.

وفي نهاية العام الماضي، دعا رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز المجتمع الدولي إلى الكف عن بيع الأسلحة للكيان. وقال سانشيز في تصريحات صحافية: “أعتقد أن هناك حاجة ملحة، في ضوء كل ما يحدث في الشرق الأوسط، لأن يتوقف المجتمع الدولي عن تصدير الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية”.

كما حثّ بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب إسبانيا وأيرلندا بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل والكيان الإسرائيلي، بسبب ما تقوم به في غزة ولبنان.

وحث سانشيز في 15 أكتوبر 2024 بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب إسبانيا وأيرلندا بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل بسبب ما تقوم به في غزة ولبنان.

ومنذ عدة أشهر، تجري إسبانيا وأيرلندا محادثات مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ترغب في إجراء مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد و”إسرائيل” على أساس أن الأخيرة “ربما تقوم بانتهاك بند حقوق الإنسان في الاتفاقية”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في قطاع غزة يوميًا، ما أدى حتى الآن إلى سقوط أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط ظروف إنسانية مأساوية يعيشها القطاع، في ظل إصرار الاحتلال على منع دخول أي نوع من المساعدات إليه.

المصدر: مواقع