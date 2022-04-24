الأرجنتين: لن نفرض عقوبات على روسيا

أكد وزير الخارجية الأرجنتيني، سانتياغو كافيرو، أن بلاده لا تعتبر العقوبات المفروضة على روسيا وسيلة فعالة لحل الأزمة في أوكرانيا، وأن دولا أخرى في العالم تتعرض للأزمات الإنسانية.

وقال: “من ناحية أخرى، تقترح الأرجنتين العودة إلى الحوار والتهدئة، ونحن بصراحة لا نعتقد أن فرض العقوبات والحصار وسيلة مثمرة لتحقيق السلام والحوار والمفاوضات الدبلوماسية”.

وأشار كافييرو إلى أن “مصالح أمريكا اللاتينية هي بالنسبة للأرجنتين أولوية، وهناك الآن مشاكل في المنطقة تستحق الاهتمام”.

وأضاف: “صحيح أن الحرب في أوروبا استحوذت نوعا ما على اهتمام الرأي العام، لكن الأزمة الإنسانية في هايتي ليست أقل إلحاحا، ولا تطفو على السطح لأن وسائل الإعلام لا تركز عليها”.

وعن الاستعدادات للقمة التاسعة للأمريكتين التي ستنعقد في يونيو في لوس أنجلوس، شدد كافييرو على “ضرورة مناقشة الأمن الغذائي في المنطقة، وأن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقف جانبا”.

وقال: “الحكم على الدول وفرض العقوبات والحصار ليس أسلوب الأرجنتين، ولم يكن كذلك أبدا، ويبدو لنا أن مثل هذه الإجراءات في المنطقة أدت فقط إلى مزيد من عدم المساواة والتأخر الاجتماعي”.

وقالت غابرييلا سيروتي المتحدثة الصحفية باسم رئيس الأرجنتين، إن “بوينس آيرس لن تدعم استبعاد روسيا من جميع المنظمات الدولية، بما في ذلك مجموعة العشرين، حيث لا نعتقد أن هذا يسهم في حل الأزمة”.

المصدر: وكالات