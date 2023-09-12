منظمة التجارة العالمية تكشف عن تأثير العقوبات ضد روسيا على الاقتصاد العالمي

قالت منظمة التجارة العالمية إنه من المتوقع أن تؤثر العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا، بشكل سلبي على معظم اقتصادات العالم.

وأضافت المنظمة في تقريرها حول التجارة العالمية لعام 2023: “حتى التوترات التجارية الثنائية يمكن أن تقلل من النمو الاقتصادي في البلدان ذات الاقتصادات العالية التكامل.

على سبيل المثال، تبين أن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تسببت بخسائر في الرفاهة الاجتماعية بحدود 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين و0.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة. وبنفس الشكل، من المتوقع أن يكون للعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا تأثيرها السلبي على معظم الاقتصادات، حيث اصطدم الاقتصاد الروسي بأكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي”.

ووفقا للتقرير، يؤثر التوتر الجيوسياسي عادة على الدول المنخرطة في تمزق العلاقات التجارية، أكثر من البلدان الأخرى التي تلتزم بالحياد وقد تستفيد من ذلك.

على سبيل المثال، ووفقا لمنظمة التجارة العالمية، أدت “التوترات” في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى زيادة في توريد المنتجات المصنعة إلى الولايات المتحدة من بلدان نامية أخرى.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية