فرنجية: اللقاء مع باسيل جاء بسياقه الطبيعي.. والسيد نصرالله ضمانة لأي لقاء

أكد رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية أن “اللقاء مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل جاء في سياقه الطبيعي وبمعزل عن اي تحالف انتخابي كما بات واضحا وأردناه علنيا، لاننا نعتمد معكم الشفافية والوضوح”.

واضاف فرنجية السبت “كان هناك حديث عن فتح صفحة جديدة وامكانية استتباع اللقاء بجلسات تنسيقية”، ولفت الى ان “اللقاء جرى بدعوة من السيد حسن نصرالله، الذي هو ضمانة لأي لقاء”، وتابع “كنا لنلبي أيضا لو وجهت الينا الدعوة من غبطة البطريرك أو من رئيس الجمهورية”.

وشدد فرنجية على أنه “لا بديل للحوار ولتوحيد الجهود في مرحلة دقيقة وحساسة دوليا واقليميا وداخليا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام