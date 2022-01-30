التحكم المروري : جريح نتيجة انزلاق مركبة على جسر الدورة المسلك الشرقي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2022 - 19:40

التحكم المروري : جريح نتيجة انزلاق مركبة على جسر الدورة المسلك الشرقي

منذ 2 ساعة 30 January، 2022
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