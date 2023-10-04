لبنان.. أمطار غزيرة وزحمة سير خانقة في العديد من المناطق

تسببت غزارة الامطار التي هطلت في لبنان صباح اليوم الاربعاء بزحمة سير خانقة في العديد من المناطق لا سيما في العاصمة بيروت جراء حصول تجمعات للمياه بشكل كبير ما اعاق حركة السيارات.

وأشار غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الامن الداخلي الى حصول زحمة سير -خاصة في وقت الذروة صباح الاربعاء- في العديد من الطرق لا سيما عند مداخل بيروت الجنوبية والشمالية، وعلى جسر سليم سلام في بيروت، وفي مناطق الكولا، الضبية، السفارة الكويتية، الطيونة، نزلة الرحاب وطريق المطار، كما سجلت زحمة سير خانقة العديد من طرقات الضاحية الجنوبية لبيروت حيث سجل غياب تام لأي عنصر أمني او بلدي للمساعدة في فتح الطرقات او المساعدة على تنظيم السير.

وقد أدت الزحمة الى تأخر الطلاب عن مدارسهم، كما تسببت بتأخر الموظفين عن أشغالهم، ودعت غرفة التحكم المروي “السائقين لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب هطول الامطار حرصا على السلامة العامة”.

وبالمناسبة، قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصرف الأعمال في لبنان علي حمية في تغريدة له على منصة “إكس” الاربعاء “وسائل الاعلام: زحمة سير خانقة عند منطقة السفارة الكويتية بسبب ارتفاع منسوب المياه على الطرق”، وتابع “وزارة الأشغال: الصورة تتكلم، نفايات متكدسة على مجرى مياه الأمطار”، واضاف “عملنا أمس وقبل أمس وقبل أسبوع بالتعاون مع بلدية الغبيري على تنظيفها ونعمل على إعادة تنظيفها اليوم”.

المصدر: موقع المنار