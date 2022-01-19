خضر بحث مع وزير الطاقة في أوضاع الكهرباء والمياه في بعلبك الهرمل

زار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر الاربعاء وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وقد تم البحث في أوضاع الكهرباء والمياه ضمن نطاق المحافظة.

وأطلع خضر الوزير فياض على “غياب العدالة في توزيع التيار الكهربائي، إضافة إلى الأعطال الحاصلة، والمشاكل التي يعاني منها قطاع المياه والإنقطاع المستمر”.

وقدم خضر للوزير فياض ملفا متكاملا “يتعلق بسرقة الكهرباء التي يقوم بها أصحاب العقارات التي تضم مخيمات للنازحين السوريين، وضرورة إزالة هذه التعديات لما تشكل من سرقة للمال العام، وتؤثر سلباً على ساعات التغذية”.

بدوره، شدد فياض على”ضرورة عمل ما يلزم لجهة حل جميع هذه المسائل، والتواصل مع المعنيين ولا سيما الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام