محافظ بعلبك: لانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون وتشكيل حكومة وطنية جامعة

تمنى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن “يصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة التي دعا الرئيس نبيه بري في التاسع من كانون الثاني القادم وتشكيل حكومة وطنية جامعة مكتملة الصلاحيات وانتظام عمل المؤسسات”، وأمل أن “يقوم كل لبناني بحسب موقعه بمسؤولياته على أكمل وجه، لإعادة بناء البلد واقتصاده وأمنه واستقراره”.

كلام خضر جاء السبت خلال زيارته مطرانية دير الأحمر المارونية، للتهنئة بالأعياد والشكر لاحتضان بلدات المنطقة للنازحين خلال العدوان الإسرائيلي، حيث كان باستقباله راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة وحشد من الفعاليات.

وبالمناسبة، قال خضر “نتشرف بزيارة هذه الدار الكريمة التي تتسع بمحبتها ورعايتها لكل أبناء بعلبك الهرمل، وليس غريبا عن مطرانية دير الأحمر وأبنائها الوقوف مع أهالي بعلبك ومنطقتها، فالمشهد الذي رأيناه في الحرب هو مشهد نموذجي يجسد العيش الواحد بين اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام