خضر ترأس مجلس الأمن الفرعي للبحث بالتحضيرات للانتخابات البلدية في بعلبك الهرمل

ترأس “محافظ بعلبك الهرمل” بشير خضر الاربعاء اجتماع مجلس الأمن الفرعي في مركز المحافظة في بعلبك، للبحث في التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية في 18 أيار/مايو الجاري.

وبعد الاجتماع، قال خضر “عقدنا اليوم اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في محافظة بعلبك الهرمل، بحضور قادة الأجهزة الأمنية والقضائية وبالطبع الموضوع هو الانتخابات البلدية والاختيارية”، وتابع “تم البحث بكل الأمور التي لها علاقة بمواكبة العملية الانتخابية، من توزيع الصناديق، وصولا إلى تأمين الحماية داخل وخارج جميع مراكز الإقتراع، بحسب ما ينص عليه القانون”.

وأضاف خضر “تطرقنا لكل الأمور انطلاقا من بعد خبرتنا خلال ثلاث دورات انتخابية سابقة مرت في محافظة بعلبك الهرمل منذ عام 2014 حتى اليوم”، وتابع “أريد أن أقول للناس حتى لا يكون هناك أي إشكال في اليوم الانتخابي أي مواطن بعد أن يقترع، يتوجب عليه مغادرة مركز الإقتراع وإذا لم يغادر ستطلب منه القوى الأمنية المغادرة حفاظا على حسن سير العملية الإنتخابية”.

وشكر خضر “كل الأجهزة الأمنية على تعاونها وتفانيها بالعمل”، ولفت الى ان “الإجراءات الأمنية ستشمل كل المدن والبلدات، وبخاصة تلك التي فيها معارك انتخابية، ستكون التدابير والإجراءات الأمنية فيها كبيرة، وإن شاء الله تمر الإنتخابات بسلام دون أي شوائب”، وتمنى “التوفيق للجميع، وان شاء الله يصل الأفضل، ويكون هناك دم جديد على مستوى البلديات والمخاتير في محافظة بعلبك الهرمل التي تجري فيها الانتخابات البلدية والاختيارية بعد 9 سنوات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام