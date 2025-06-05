الصمد هنأ بعيد الأضحى: لاستعادة الاسرى وتحرير لبنان من العدو الاسرائيلي

هنأ النائب جهاد الصمد في بيان له الخميس “اللبنانيين عموما والمسلمين بخاصة لمناسبة عيد الاضحى المبارك”، متمنيا ان “يعيده الله عليهم بالخير والبركة وان تحمل الايام المقبلة انفراجات واسعة للبنان واللبنانيين على كل الصعد”.

وأمل الصمد ان “يحل العيد المقبل وقد تحررت الاراضي اللبنانية المحتلة من رجس العدو الاسرائيلي واستعادة الاسرى وتوقف الاعتداءات الاسرائيلية الغاشمة”.

واسف الصمد “كون العيد يأتي هذه السنة واهل غزة الصامدين والمقاومين ما يزالون يضحون بالغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن ارضهم وقضيتهم وكرامتهم نيابة عنهم وعن الامة العربية والاسلامية جمعاء، في حين لا يتوقف العدو الاسرائيلي عن ارتكاب المجازر وحرب الابادة بحقهم على مسمع ومرأى من العالم اجمع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام