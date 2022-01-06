مصر.. إصابة 45 شخصا في حادث مروع

أصيب 45 شخصًا في حادث انقلاب “ميني باص” بطريق الجلالة جنوب محافظة السويس، ولم يسفر الحادث عن وفيات، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام. كان مرفق إسعاف السويس، قد تلقى بلاغًا من قائدي سيارتين، بانقلاب أتوبيس “ميني باص” بطريق الجلالة على مسافة قريبة من طريق “السويس- السخنة” قرب محطة وقود أبو الدرج.

وذكر بعض الناجين أن سائق الأتوبيس حاول تخطي سيارة أثناء سيره بسرعة كبيرة، فاصطدم بالحاجز الخرساني وانقلب الأتوبيس. وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، إن الإصابات بين متوسطة وبسيطة، وأن عددًا من المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي الإسعافات وعلاج آثار الحادث

المصدر: روسيا اليوم