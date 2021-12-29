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December 29 2021 - 10:52

وفد من علماء عكار زار رئيس بلدية البيرة وتنويه بدور المقاومة

منذ 1 ساعة 29 December، 2021
اخبار
لبنان

زار وفد من علماء عكار ضم المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي ومنذر الزعبي رئيس بلدية البيرة في عكار أبو ماجد وهبي الذي استقبلهم في حضور أبنائه ومحبيه.

وقدم الرفاعي والزعبي التعازي لآل وهبي. وتم البحث في الشأن العام المتعلق بمنطقة عكار، وما تعانيه معظم البلدات العكارية من فقر الحال والإهمال وغياب الإنماء.

وشكر المجتمعون في بيان “للمقاومة وقائدها السيد حسن نصرالله وقوفهما الدائم إلى جانب عكار وأهلها وخصوصا ما صدر أخيرا عن سماحته بتلبية نداء المستضعفين وإيصال المازوت الإيراني المدعوم إلى القرى العكارية”.

وناشد المجتمعون الرؤساء الثلاثة والهيئات الدستورية “ضرورة العمل على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد والدستوري ليختار الشعب بنفسه من يريد أن يمثله في السلطة للتصدي للمشاريع الصهيو-أميركية، وكسر الغطرسة والاستكبار العالمي ومواجهة الحصار الاقتصادي وتداعياته المختلفة على الصعيد الغذائي والصحي وصولا إلى الحد من تدهور الليرة اللبنانية”.

وأكدوا “ثباتهم على الخط العروبي المقاوم والممانع، ليكون لبنان سيدا حرا مستقلا منفتحا مع الجوار العربي العزيز والصامد الذي تجمعنا به قبل كل شيء ثقافة المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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