الأمم المتحدة: المساعدة الإنسانية عبر الحدود ما زالت ضرورية لسكان شمال غرب سوريا

رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتقرير قدمه أمس الثلاثاء لمجلس الأمن الدولي، أن “المساعدات الإنسانية عبر الحدود للسكان السوريين من دون موافقة دمشق، ما زالت ضرورية”.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن أنطونيو غوتيريش قوله في تقرير سري “في هذه المرحلة، لم تبلغ القوافل عبر خطوط الجبهة، وحتى المنتشرة بشكل منتظم، مستوى المساعدة الذي حققته العملية العابرة للحدود، عند معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا”، حيث شدد غوتيريش على أن “المساعدة عبر الحدود تبقى حيوية لملايين الأشخاص المحتاجين في شمال غرب سوريا، حول إدلب”.

و في وثيقته، أشار غوتيريش إلى مشروع للأمم المتحدة لعمليات إنسانية عبر خطوط الجبهة للوصول إلى منطقة إدلب التي لا تزال خارجة عن سيطرة دمشق، مضيفاً “هذه الخطة، إذا تم تنفيذها، ستجعل العمليات عبر الخطوط الأمامية أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر فاعلية”.

المصدر: روسيا اليوم