الكرملين: مشروع قرار مجلس الأمن الخاص بالمناخ والأمن غير مقبول

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الثلاثاء، أن الكرملين يعتبر مشروع القرار الخاص بالمناخ والأمن، الذي استخدمت روسيا حق الفيتو ومنعت تمريره في مجلس الأمن الدولي “غير مقبول”.

وقال بيسكوف للصحفيين “القرار كان بالفعل غير مقبول على الإطلاق، وليس فقط لروسيا، هناك عدد من الدول الأخرى التي دعمتنا. لا يمكن أن يكون جدول أعمال المناخ عاملا يقيد حقوق الدول في التنمية. علماً أن هذه القيود تأتي من تلك البلدان التي ألحقت أضرارًا جسيمة بالمناخ في وقت من الأوقات، وضمنت لنفسها معدلات نمو عالية، وبالتالي حصلت على اقتصاد صناعي بدرجة عالية .

وأوضح في سياق تعليقه على أن روسيا خذلت العالم باستعمال حق الفيتو ” نحن نختلف تمامًا مع هذا الرأي، موسكو طرف مسؤول في أجندة المناخ”.

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه “بالنسبة لروسيا، الربط المباشر بين الإرهاب والتغيّر المناخي بعيد كل البعد عن أن يكون جليًا”، مبديًا رفضه قرارًا “سيخلق التباسًا وازدواجية”.

المصدر: سبوتنيك