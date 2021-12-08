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December 8 2021 - 00:34

اليمن: إسقاط طائرة تجسسية أمريكية في الجوبة بمأرب

منذ 14 mins 8 December، 2021
اسقاط طائرة تجسس اميركية
اليمن - عربي وإقليمي

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية الثلاثاء طائرة تجسسية أمريكية في أجواء الجوبة بمحافظة مأرب اليمنية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان له أن “الدفاعات الجوية أسقطت  طائرة تجسسية مسلحة نوع سكان إيغل Scan Eagle أمريكية الصنع بسلاح مناسب”، وأضاف أن “إسقاط الطائرة، جاء أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة”.

الجدير بالذكر أن هذه الطائرة هي الثامنة من الطراز ذاته التي تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطها خلال العام الجاري.

المصدر: موقع انصار الله

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