حمية عرض مع طليس آلية دعم السائقين العموميين لتأمين تعرفة نقل تراعي الاوضاع المعيشية

عرض وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، في حضور رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر والمدير العام للنقل البري والبحري احمد تامر، واقع قطاع النقل العام والخطط الموجودة والرؤية المتكاملة للنقل والمشاكل والحلول المقترحة على المدى المنظور والبعيد الأجل والتوصيات بعد تعديل هذه الخطط لتتلاءم مع واقع المرحلة الحالية للتمكن من اصدار تعرفة تراعي الأوضاع المعيشية.

وتم وضع الخطوط العريضة لخطة الدعم التي تتضمن توزيع مادة المحروقات المدعومة على السائقين وفقا لآلية قانونية يجري العمل عليها في وزارة الاشغال العامة والنقل لضمان تحقيق عملية الدعم، هدفها الأولي خدمة اللبنانيين وتمكينهم من التنقل الى مختلف المناطق اللبنانية بتعرفة معقولة ومقبولة في ظل الأزمة الراهنة على ان تتضمن الآلية فرض عقوبات على اي مخالف، علما أن آلية الدعم ستكون موقتة لا تتجاوز الستة أشهر فقط ريثما تتمكن من إقرار استراتيجية موحدة ومحدثة لكافة الاراضي اللبنانية تلبي حاجة المناطق اللبنانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام