وزيرة النقل الصهيونية ميري ريغيف: بسبب تهديد اليمن في البحر الأحمر شكلنا فرقًا ستعمل على نقل البضائع من أبو ظبي برًّا مشيرة الى ان النقل البري سيختصر الوقت بـ 12 يومًا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2024 - 01:18
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المقاومة الاسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع العدو في القطاعين الشرقي والغربي وحققت فيها اصابات مباشرة
وزيرة النقل الصهيونية ميري ريغيف: بسبب تهديد اليمن في البحر الأحمر شكلنا فرقًا ستعمل على نقل البضائع من أبو ظبي برًّا مشيرة الى ان النقل البري سيختصر الوقت بـ 12 يومًا
منذ 9 mins
23 January، 2024
عاجل
ابو ظبي
التطبيع مع العدو الاسرائيلي
النقل البري
كيان العدو
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