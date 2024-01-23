وزيرة النقل الصهيونية ميري ريغيف: بسبب تهديد اليمن في البحر الأحمر شكلنا فرقًا ستعمل على نقل البضائع من أبو ظبي برًّا مشيرة الى ان النقل البري سيختصر الوقت بـ 12 يومًا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 23 2024 - 01:18

وزيرة النقل الصهيونية ميري ريغيف: بسبب تهديد اليمن في البحر الأحمر شكلنا فرقًا ستعمل على نقل البضائع من أبو ظبي برًّا مشيرة الى ان النقل البري سيختصر الوقت بـ 12 يومًا

منذ 9 mins 23 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة