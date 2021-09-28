الوزير الحلبي كشف عن اتصالات مع جهات دولية لتأمين مساعدات مباشرة للمعلمين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2021 - 10:48

الوزير الحلبي كشف عن اتصالات مع جهات دولية لتأمين مساعدات مباشرة للمعلمين

منذ 12 mins 28 September، 2021
وزير التربية عباس الحلبي
لبنان

أكد وزير التربية عباس الحلبي في حديث اذاعي أن “الحادي عشر من تشرين الأول المقبل، موعد ثابت لبدء العام الدراسي للمدارس الرسمية ولا تعديل عليه، مع السعي لان يكون العام الدراسي حضوريا بشكل كامل”، داعيا الجميع الى “التضحية في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع”.
وكشف الوزير الحلبي عن “التوصل الى تصور واضح للحل في ضوء الاجتماعات التي عقدها أخيرا واستماعه الى المطالب المحقة للعاملين في القطاع التربوي”.
كما كشف عن “اتصالات يجريها مع الجهات الدولية المعنية لتأمين مساعدات مباشرة للمعلمين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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