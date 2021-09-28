الوزير الحلبي كشف عن اتصالات مع جهات دولية لتأمين مساعدات مباشرة للمعلمين

أكد وزير التربية عباس الحلبي في حديث اذاعي أن “الحادي عشر من تشرين الأول المقبل، موعد ثابت لبدء العام الدراسي للمدارس الرسمية ولا تعديل عليه، مع السعي لان يكون العام الدراسي حضوريا بشكل كامل”، داعيا الجميع الى “التضحية في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع”.

وكشف الوزير الحلبي عن “التوصل الى تصور واضح للحل في ضوء الاجتماعات التي عقدها أخيرا واستماعه الى المطالب المحقة للعاملين في القطاع التربوي”.

كما كشف عن “اتصالات يجريها مع الجهات الدولية المعنية لتأمين مساعدات مباشرة للمعلمين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام