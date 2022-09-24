السيد رئيسي: للاستثمار في قطاع التعليم.. والحرس الثوري يثمن مواقفه في الامم المتحدة

أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أنه من المهم الاستثمار في القطاع التعليمي لأنه مستقبل الوطن متعلقٌ به، وبالتالي يجب تحقيق زيادة في النتائج هذا القطاع.

وخلال رعايته اطلاق العام الدراسي من احدى مدارس العاصمة طهران اكد السيد رئيسي التزام البروتوكولات الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وشدد على اعطاء الاولوية بشكل دائم للتعليم تحقيقا للتقدم العلمي المطلوب على مستوى البلاد ومستقبلها.

وعلى صعيد اخر أصدر عدد من القادة في الحرس الثوري والدفاع المقدس بيانا ثمنوا فيه مواقف السيد رئيسي في الأمم المتحدة، معتبرين أن خطابه الشجاع أوصل من جديد صوت عزة وعظمة الجمهورية الإسلامية إلى أسماع العالم.وشكر البيان السيد رئيسي على طرحه قضية من على المنبر الاممي جريمة إغتيال الشهيدين القائدين قاسم سليماني ابو مهدي المهندس وتذكير ممثلي دول العالم بالدور الاميركي المباشر في هذه العملية الجبانة.

المصدر: قناة المنار