ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي في إيران إلى 46 شخصاً

أعلن المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة هرمزكان، مهرداد حسن زادة، عن ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، جنوب إيران، إلى 46 شخصًا.

وقال حسن زادة في تصريح اليوم الإثنين: “أُصيب أكثر من 1000 شخص في الحادث، منهم 138 ما زالوا راقدين في المستشفيات، بينما خرج الآخرون بعد تلقي العلاج اللازم.”

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى خمسة مستشفيات لتلقي العلاج، وقد شاركت 70 سيارة إسعاف في عمليات الإخلاء، 50 منها تابعة للقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني.

وتبلغ مساحة ميناء الشهيد رجائي نحو 2400 هكتار، بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 70 مليون طن من البضائع.

ويتكون الميناء من 23 رصيفًا بعمق 15 مترًا، وقد تعرض رصيف واحد فقط لأضرار جسيمة جراء الانفجار.

يُذكر أن انفجارًا ضخمًا وقع ظهر السبت، 27 أبريل، في ميناء الشهيد رجائي ببندر عباس، مركز محافظة هرمزكان جنوب إيران. وتتواجد فرق الإنقاذ وقوات الأمن في موقع الحادث، حيث تجري عمليات الإغاثة والتحقيق، ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد حجم الأضرار وأسباب الانفجار.

المصدر: وكالة ارنا