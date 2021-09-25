الكرملين: نراقب تصرفات طالبان وهيكل السلطة النهائي الذي ستتبناه الحركة في أفغانستان (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2021 - 02:28
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حزب الله يعلن وصول الباخرة الثانية المحملة بالمازوت والقادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى مرفأ بانياس في سوريا
نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم للمنار: حزب الله على مستوى القيادة والبيئة مرتاح لأنه يقوم بما عليه
الشيخ قاسم: رصيد حزب الله مهم جداً على مستوى كل البلد ولدى الحزب حلفاء من جميع الاطراف
الشيخ قاسم: المازوت الايراني الذي مر عبر سوريا بواسطة حزب الله كسر أكبر حصار على لبنان
الشيخ قاسم: في حال لم تتحرك شركات المحروقات ومصرف لبنان لتأمين حاجات لبنان سنستمر بإدخال المحروقات
الشيخ قاسم: أريد أن أسأل من يتحدث عن السيادة عن كيفية دخول الدعم الامريكي الى بعض الاطراف والجمعيات
الشيخ قاسم: ايران تساعد لبنان وهي لم تأخذ أو تطلب أي شيء منه بل هدفها هو الدعم
الشيخ قاسم: الحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن متابعة أي اشكال في موضوع ترسيم الحدود
الشيخ قاسم: لا مانع من النقاش مع صندوق النقد الدولي للوصول الى قناعات مشتركة ولكن نحن لا نقبل وصفة جاهزة
الشيخ قاسم: نحن مع اجراء الانتخابات النيابية في موعدها والآن مع تشكيل الحكومة فرصة اجراء الانتخابات باتت كبيرة
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى: نشكر إيران وسوريا وقيادة المقاومة على كسر الحصار وتزويد لبنان بالمحروقات
الشيخ علي الخطيب: نحذر من مؤامرة خبيثة تحيكها أجهزة مخابراتية وجهات مشبوهة تعمل على تأليب اللبنانيين ضد المقاومة
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: لعبة المطبخ الأميركي مكشوفة بملف انفجار المرفأ
الشيخ قبلان: طريقة إدارة ملف التحقيق بانفجار المرفأ تزيد الشكوك القوية للتلفيق وتدفع للمطالبة بعزل المحقق طارق البيطار
شركة الأمانة تزود الافران في مدينة طرابلس بحاجتها من المازوت بعد توقف 6 مطاحن عن العمل وإقفال عدد كبير من الافران
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: شعوب عدة بمنطقتنا دفعت أثمانا غالية للحرب على الارهاب
الرئيس عون: مع تأليف الحكومة وفق الآلية الدستورية دخل لبنان مرحلة جديدة نسعى لتكون خطوة واعدة على طريق النهوض
الرئيس عون: الحكومة تنتظرها تحديات كبرى لتنال ثقة الشعب وثقة المجتمع الدولي بعد ان نالت ثقة البرلمان اللبناني
الرئيس عون: لبنان يطالب باستئناف المفاوضات غير المباشرة من أجل ترسيم الحدود المائية الجنوبية وفقا للقوانين الدولية
الرئيس عون: نؤكد اننا لن نتراجع عن حقوقنا ولن نقبل اي مساومة ودور المجتمع الدولي ان يقف الى جانب لبنان
الرئيس عون: القضاء اللبناني يحقق في مسببات انفجار المرفأ وظروفه والمسؤوليات الإدارية ويبقى ان يظهر التحقيق وهو ليس سرياً
وزير الزراعة عباس الحاج حسن: التحدي الأبرز لنا هو تأمين استدامة القطاع الزراعي والغذائي وتعزيز التعاون الاقليمي والدولي
استشهاد الشاب الفلسطيني محمد علي خبيصة متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الصهيوني في بلدة بيتا جنوب نابلس
إعلام العدو: اسرائيل تراقب بقلق نقل شاحنات وقود ايرانية الى لبنان بغطاء من حزب الله الذي نجح بفرض إرادته على أرض الواقع
محامي الأسير الفلسطيني مقداد القواسمة المضرب عن الطعام: وضع القواسمة وصل لمرحلة الخطر وهو يعاني من هبوط حاد بنبضات القلب
القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق: ملف تبادل الأسرى يشهد تطورا إيجابيا وقد يكون جاهزا خلال أسابيع
إعلام العدو: تكلفة مطاردة الأسرى الستة من سجن جلبوع تقدر بـ150 مليون شيكل وهي الأغلى في تاريخ "اسرائيل"
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب: الاحتلال يحاول تفريق الحركة الأسيرة ولن ندخر جهدا لتحرير أسرانا البواسل
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان: ايران ستعود لمباحثات الاتفاق النووي قريبا جداً
حرس الثورة الإسلامية: سنشهد تحقيق إرادة الأمة الإسلامية بطرد القوات الأميركية من المنطقة في القريب العاجل
وكالة فارس: وزير الاستخبارات الايراني وجه تحذيراً للقواعد الامريكية والصهيونية في اقليم كردستان
وسائل اعلام فرنسية: هواتف 5 وزراء فرنسيين تم اختراقها ببرنامج التجسس "الاسرائيلي" بيغاسوس
اليمن: قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية
اصابة 3 مواطنين يمنيين بقصف مدفعي سعودي على منطقة جرعاء بمديرية منبه الحدودية في صعدة شمال اليمن
موقع الشروق التونسي: الرئيس التونسي سيعلن السبت عن تركيبة حكومية جديدة برئاسة توفيق شرف الدين وتضم بغالبيتها أسماء جديدة
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
الكرملين: نراقب تصرفات طالبان وهيكل السلطة النهائي الذي ستتبناه الحركة في أفغانستان (روسيا اليوم)
منذ 1 ساعة
25 September، 2021
افغانستان
الكرملين
روسيا
طالبان
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