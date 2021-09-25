الكرملين: نراقب تصرفات طالبان وهيكل السلطة النهائي الذي ستتبناه الحركة في أفغانستان (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2021 - 02:28

الكرملين: نراقب تصرفات طالبان وهيكل السلطة النهائي الذي ستتبناه الحركة في أفغانستان (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 25 September، 2021
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