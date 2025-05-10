النائب عز الدين: سنعمل لإنصاف المالكين والمستأجرين

استقبل عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين السبت وفدا من “جمعية تجار صور” ولجان المستأجرين من مختلف المناطق اللبنانية.

واللقاء يأتي في إطار الجولات التي يقوم بها الوفد على الكتل النيابية، بهدف تعديل قانون تحرير الإيجارات غير السكنية الذي أقره المجلس النيابي، وينص على تحرير عقود الإيجار بعد أربع سنوات من إقراره ونشره، على أن يتم تصحيح بدلاتها من السنة الأولى، ورفعها بمعدل 25 بالمئة مطلع كل عام.

وبالمناسبة، قال عز الدين “كعضو في لجنة الإدارة والعدل، وكنائب في كتلة الوفاء للمقاومة سنتابع بالتعاون مع كتلة التنمية والتحرير هذه القضية من أجل معالجتها، بخاصة وأنها تمس المالك والمستأجر معا من خلال مجموعة من القواعد والضوابط التي تنصف الأطراف جميعا”.

وطمأن عز الدين “المالكين والمستأجرين أنه سيجري العمل عن كثب للوصول إلى ما يمكن أن يحقق أعلى درجة من الإنصاف لهم دونما تمييز بين مستأجر أو مالك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام