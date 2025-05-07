زاخاروفا: هدنة “عيد النصر تبدأ منتصف الليلة وزيلينسكي رفضها

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا “يبدأ سريان وقف إطلاق النار مع اوكرانيا لمدة 72 ساعة بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية من منتصف ليل 7 إلى 8 مايو، كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 28 أبريل الماضي”.

وعلقت زاخاروفا الثلاثاء على رفض كييف الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن من جانب موسكو بالقول إن “زيلينسكي رفض علنا في 3 مايو دعم هذه المبادرة، محاولا الزعم بأن هذا الاقتراح غير جدي، وكأن قتل المدنيين الأوكرانيين عمل جدي! أليس كذلك يا زيلينسكي؟”.

وأضافت زاخاروفا “للتذكير، على عكس روسيا، لم تفكر القوات الأوكرانية حتى في وقف إطلاق النار خلال عيد الفصح، حيث انتهكت الهدنة نحو خمسة آلاف مرة. وفي مارس-أبريل، انتهكوا 136 مرة وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما على منشآت الطاقة. يجدر هنا ذكر كلمات زيلينسكي التي وصف فيها وقف إطلاق النار بأنه غير جدي”.

وتابعت زاخاروفا “لم يعد لزيلينسكي أي شيء مقدس، بعد تدنيسه لذكرى جده سيمون إيفانوفيتش زيلينسكي، الحاصل على وسامي النجمة الحمراء، والذي خاض مسيرة بطولية خلال الحرب الوطنية العظمى، يعتدي زعيم نظام كييف الآن على قدامى المحاربين الذين عاشوا حتى الذكرى الثمانين للنصر والذين عقدوا العزم على المشاركة في الاحتفالات في 9 مايو”.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه “في 29 أبريل و3 مايو، وجه زيلينسكي تهديدات فعلية بتنفيذ عمليات إرهابية خلال العرض العسكري في موسكو”، لافتة إلى أنه “صرح بأنه لا يستطيع ضمان الأمن لمن سيحضرون الاحتفالات في العاصمة الروسية وعندما أدرك على ما يبدو أنه وجد نفسه مرة أخرى في موقف محرج بسبب تهديداته، حاول على عادته التحايل وإلقاء المسؤولية عن أي استفزازات محتملة على روسيا، مدعيا أن موسكو مهتمة -حسب زيلينسكي- بإلقاء اللوم على نظام كييف في كل شيء، لكن نظام كييف هو من يتباهى بعد كل قصف للمنشآت المدنية، وبعد كل تفجير، وبعد كل عملية قتل متعمدة، بأن هذه من صنع أيديهم”.

المصدر: روسيا اليوم