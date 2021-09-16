مصر: تلقينا رؤية وخطة عمل من الكونغو ترسم مسار المفاوضات حول “سد النهضة” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 16 2021 - 18:14

مصر: تلقينا رؤية وخطة عمل من الكونغو ترسم مسار المفاوضات حول “سد النهضة”

منذ 59 mins 16 September، 2021
سد النهضة
عربي وإقليمي - مصر

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن “مصر تلقت رؤية وخطة عمل من الكونغو الشعبية، الرئيسة الحالية للاتحاد الإفريقي، ترسم مسار المفاوضات حول سد النهضة خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف شكري في كلمة بمؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكونغولي كريستوف لوتوندولا الخميس أن “اجتماعهما ركز على قضية سد النهضة في إطار الرئاسة الكونغولية للاتحاد الإفريقي، وفي إطار ما دعا إليه مجلس الأمن أمس إلى ستئناف المفاوضات”، واوضح أن “خطة العمل التي قدمتها الكونغو، سيتم تحديد الإطار الزمني لها عند إطلاقها”.

ولفت شكري الى “حرص أعضاء مجلس الأمن للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة، في إطار زمني محدود وليس في إطار مفتوح يتيح مزيد من الإجراءات الأحادية التي تعرقل الأمر”، وأشار إلى “تطلع مصر لتلقي الدعوة في أقرب فرصة لاستئناف المفاوضات”، وأكد “ثقة مصر في قيادة الكونغو الديمقراطية لعملية التفاوض”، وأشار الى “استعداد مصر الكامل ومرونتها في التجاوب ودراسة ما يتم طرحه”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة