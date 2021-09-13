غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و7 جرحى في 7 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2021 - 08:32
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث عبر المنار غداً الإثنين الساعة 8:30 مساءً
إعلام العدو: شخص عبر الحدود الشمالية الى لبنان والمؤسسة الأمنية تحقق إذا كان عبوره من الكيان الى لبنان أو بالعكس
طائرات الاحتلال الصهيوني تستهدف عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
مضادات المقاومة الارضية تطلق نيرانها تجاه طائرات الاحتلال في سماء قطاع غزة
اعلام العدو: صافرات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف قطاع غزة
قوات الإحتلال تقتحم مستشفى المقاصد في بلدة الطور شرق القدس المحتلة وتعتقل 3 أطفال بالقرب منها
إعلام العدو: إطلاق نار على سيارة للمستوطنين قرب مستوطنة كريات أربع في الخليل بالضفة الغربية
مصادر فلسطينية: صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة
إعلام العدو: إرتفاع عدد الإصابات في سديروت جراء إطلاق الصاروخ من غزة إلى 7 بينهم عضو مجلس
إعلام العدو: الأسير زكريا الزبيدي يلتزم الصمت في التحقيق ولا يتعاون مع ضباط الشاباك
نادي الأسير الفلسطيني: نقل الأسير زكريا الزبيدي إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضه لاعتداء مبرح من قبل جنود العدو
مكتب إعلام الأسرى: قوات الإحتلال تعتقل 4 طلاب أثناء عودتهم من مدرستهم في بلدة تقوع شرق بيت لحم
حركة الجهاد الإسلامي في ذكرى اندحار الإحتلال من غزة: ما معركة سيف القدس وما قبلها إلا فصلا من فصول العمل وصولا للتحرير
الجهاد الإسلامي: نؤكد وقوفنا لجانب الأسرى في ثورتهم وانتفاضتهم لأجل الحرية والكرامة ونجدد التزامنا بالعمل لتحقيق حريتهم
الجهاد الإسلامي: نشيد بتصاعد العمليات والمواجهات في الضفة الغربية ونوجه تحية للجماهير الوفية التي تلتف حول نهج المقاومة
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك: الى أن تتحمل الحكومة الجديدة المسؤولية وأن تواسي الناس فيما هم فيه
وزير الإعلام جورج قرداحي: أريد من وسائل الإعلام أن تمتنع عن استضافة السياسيين والمحللين الذين يبشروننا دائماً بالجحيم
وزارة الصحة العامة: تسجيل 11 حالة وفاة و785 إصابة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: تلقيت دعوة للعودة الى طهران قريبا لبحث قضايا عالقة بشأن جزيئات اليورانيوم
رافائيل غروسي: اتفاقنا اليوم مع إيران ليس طويل الأمد ولا يمكن تحديد مدته ويهدف لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية
سانا: إصابة عدد من المدنيين جراء إطلاق ميليشيا "قسد" الرصاص على مظاهرة احتجاجية بريف دير الزور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع السيد السيستاني يقيم مجلس فاتحة غداً عن روح المرجع الراحل آية الله السيد الحكيم من 9 حتى 12 ظهراً ومن الـ14 حتى 18 مساء في مجمع الامام الصادق على طريق المطار
سانا: إصابة عدد من المدنيين جراء إطلاق ميليشيا "قسد" الرصاص على مظاهرة احتجاجية بريف دير الزور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع السيد السيستاني يقيم مجلس فاتحة غداً عن روح المرجع الراحل آية الله السيد الحكيم من 9 حتى 12 ظهراً ومن الـ14 حتى 18 مساء في مجمع الامام الصادق على طريق المطار
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة طهران
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يقيم مجلس فاتحة عن روحه الأحد الساعة العاشرة صباحا في حسينية البرجاوي_بئر حسن
مكتب المرجع السيستاني في لبنان يحدد وقت مجلس الفاتحة من الساعة ال9 صباحا وحتى ال12 ظهرا ومن الساعة ال2 حتى ال6 مساء
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يقيم مجلس فاتحة عن روحه الأحد الساعة العاشرة صباحا في حسينية البرجاوي_بئر حسن
هآرتس عن مصدر في شرطة العدو : الأسيران الإضافيان هما زكريا الزبيدي ومحمد عارضة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يقيم مجلس فاتحة عن روحه الأحد الساعة العاشرة صباحا في حسينية البرجاوي_بئر حسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و7 جرحى في 7 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 23 mins
13 September، 2021
حوادث السير في لبنان
غرفة التحكم المروري
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