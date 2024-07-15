لبنان: 12 جريحًا في 8 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 08:52

لبنان: 12 جريحًا في 8 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 60 mins 15 July، 2024
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