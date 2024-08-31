غرفة التحكم المروري: حادث سير على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وحركة المرور كثيفة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 31 2024 - 21:52

غرفة التحكم المروري: حادث سير على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وحركة المرور كثيفة

منذ 21 mins 31 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة